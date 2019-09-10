Он будет остановлен, пока СПЗ будет оценивать документы конкурса и решения оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid. Это означает, что Amber Grid на этой неделе не сможет подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora, подтвердила BNS глава СПЗ Диана Вилите.

"Мы начали расследование, пришел поставщик с адвокатами и рассказал нюансы, они не получают всей информации о победителе, говорят, что есть очевидный протекционизм. Мы не можем слепо верить, но и игнорировать тоже не можем, достаточно веские факты, поэтому проверим, может все хорошо, а может подтвердиться, что нет", – сказала BNS Д. Вилите.

По ее словам, расследование может продлиться до 20 рабочих дней, но, скорее всего, завершится раньше.

В СПЗ обратилась занявшая второе место на конкурсе литовская компания прокладки газопроводов MT Group. Она пытается остановить конкурсные процедуры и через суд.

MT Group, участвовавшая в конкурсе с партнером, польским строителем энергообъектов Rafako, утверждает, что конкурс был непрозрачным, на нем были нарушены процедуры публичных закупок.

Во вторник MT Group и Rafako сообщили, что обратились по поводу конкурса в Исполнительное учреждение инноваций и сетевых программ Еврокомиссии (INEA), Центральное агентство по управлению проектами и в Литовское агентство энергетики – все они отвечают за финансирование из фондов Евросоюза. Им компании представили данные о грубых нарушениях конкурса и просят учесть это при выделении помощи ЕС.

Между тем, объявлявшая конкурс Amber Grid утверждает, что организовала его ответственно, поощряя конкуренцию и стремясь получить экономически самое выгодное предложение.

На этой неделе Amber Grid планировала подписать договор с победителем конкурса – компанией Alvora на сумму в 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС), а официальное начало прокладки газопровода намечалось на 7 октября.

В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.

Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.