Остановилось строительство Лаздинайского бассейна: мэрия объявит новый конкурс

Вильнюсская мэрия сказала, что такое решение принято, поскольку подрядчик отказывается "работать на установленных в договоре условиях".

"Таким образом мэрия решила выйти из стагнирующей ситуации, причина которой - банкротство компании Irdaiva и не желание ее партнеров соблюдать совместные с Irdaiva обязательства и завершить работы до конца 2021 года", – сообщает муниципалитет.

В сообщении сказано, что вильнюсцам из-за этого дороже за бассейн платить не придется, поскольку рост стоимости компенсируют подрядчики.

Вместе с обанкротившейся компанией Irdaiva Лаздинайский бассейн за 21,8 млн. евро строили 4 партнера – Axis Power, Mitnija, HSC Baltic и Montuotojas. По данным мэрии, эти компании "не продемонстрировали решимости завершить проект".

"Поэтому эти компании обязаны возместить нанесенный ущерб, появившийся из-за разницы цен, если во время нового конкурса цена услуг будет выше", – сказано в сообщении.

Общая стоимость проекта – 21,8 млн. евро. Из них 11,6 млн. – деньги ЕС и бюджета, 1,2 млн. – муниципалитета, еще 9 млн. – средства программы госинвестиций.