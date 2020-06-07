Как только стало известно об отключении NordBalt, была активирована команда экспертов Litgrid, которая в настоящее время изучает возможные причины отключения, говорится в пресс-релизе.

Напоминаем, что последний раз соединение не работало осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. В 2019 году доступность подключения была чрезвычайно высокой - 99,95 процента.