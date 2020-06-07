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Сегодня (воскресенье) в 08.06 отключилось электрическое соединение Nord Balt со Швецией. Когда соединение было отключено, резервы аварийного энергоснабжения в Литве, Латвии и Эстонии были немедленно активированы, что полностью обеспечивает потребности Литвы и бесперебойное электроснабжение: 400 МВт вырабатывается на Круонисской ГЭС, 100 МВт выдается Латвией и Эстонией.
Nordbalt
Nordbalt
© Reuters / Scanpix

Как только стало известно об отключении NordBalt, была активирована команда экспертов Litgrid, которая в настоящее время изучает возможные причины отключения, говорится в пресс-релизе.

Напоминаем, что последний раз соединение не работало осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. В 2019 году доступность подключения была чрезвычайно высокой - 99,95 процента.

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