Как только стало известно об отключении NordBalt, была активирована команда экспертов Litgrid, которая в настоящее время изучает возможные причины отключения, говорится в пресс-релизе.
Напоминаем, что последний раз соединение не работало осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. В 2019 году доступность подключения была чрезвычайно высокой - 99,95 процента.
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