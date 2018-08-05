"Хотя в последнее время из-за увеличения количества предложений путешествий в тёплые и растущих доходов поставок всё больше людей отдыхают осенью, весной или даже зимой, в этом году лето, кажется, соблазнило (и ещё соблазнит) отдохнуть особенно много жителей Литвы, - говорит руководитель отдела маркетинга CVMarket.lt Раймонда Татарелите. – А с учетом того, что, по данным Департамента статистики, даже 82% компаний, работающих в Литве, насчитывают менее десяти сотрудников, естественно, что нагрузку отдыхающих нужно распределить между теми, кто остался. Даже если они несут ответственность за совершенно иное. Особенно, если для области хозяйства, в которой работает компания, летом работы больше всего".

Согласно проведённому CVMarket.lt опросу 1112 сотрудников разных литовских компаний, только около 20% трудящихся не замещали отдыхающих коллег. Кстати, тех, кто работал только за себя, больше было среди тридцатилетних и более молодых работников.

Больше всего (11%) участников опроса объяснили, что они не брали нагрузку отдыхающего, потому что они просто не владели необходимыми умениями, 6,4% заявили, что в их компании нет культуры замещения - работа просто ждет, пока сотрудник находится в отпуске. Около 3% участников опроса были довольны тем, что весь коллектив в отпуск уходит в одно и то же время.

Однако и группа замещающих неоднородна. Более четверти всех опрошенных заменяет одного коллегу. Около 19% объяснили, что приходится работать одновременно за себя и за нескольких сотрудников. Еще одна четверть сказала, что они не делают всё за своих коллег, а только те дела, которые нельзя отложить. Все эти работники объяснили, что они помогают отпускникам бесплатно. Главный мотив – "когда я уеду в отпуск, они заменят меня".

"Кроме того, в некоторых компаниях есть соглашение, согласно которому отпуск может быть предоставлен только тогда, когда есть кому вас заменить, - объясняет Р. Татаретли. - В некоторых местах, особенно в отделах продаж, коллеги готовы замещать и потому, что есть необходимость выполнения плана продаж, который составляется не только на одного человека, а на весь отдел. А от его выполнения зависит размер прибавки к зарплате. Таким образом, замещение коллеги становится интересом коллектива".

Правда, почти каждый десятый респондент утверждал, что за замещение получает от работодателя определенное вознаграждение. "Во время опроса не спрашивали, где респондент работает, но обычно чаще за замещение платят государственные учреждения, - говорит представитель CVMarket.lt. - Эти прибавки также сохранились в новом пакете регламентирующих государственную службу законопроектов, который должен вступить в силу с нового года. В частных предприятиях вопрос прибавок за замещение рассматривается, как правило, тогда, когда замещать коллегу приходится после работы или в течение длительного времени (например, в случае заболевания).