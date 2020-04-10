Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сообщил, что на государственные субсидии для сохранения рабочих мест в настоящее время предполагается выделить 379 млн евро, а на фиксированные выплаты индивидуальным предпринимателям, не имеющим трудовых доходов, около 108 млн евро.

«Ситуация чрезвычайная и меры неординарные – мы должны помочь бизнесу, неправительственным и другим организациям сохранить рабочие места на время карантина, а самим работникам обеспечить определенную безопасность. Карантин закончится, и мы хотим, чтобы люди сохранили свои рабочие места, а работодатели – работников. Так всем будет легче вернуться к обычной жизни. Индивидуальные предприниматели также понесли потери, которые мы отчасти хотим смягчить введением фиксированной выплаты. Она будет выплачена всем индивидуальным предпринимателям, независимо от формы деятельности, если у них нет никаких трудовых отношений. Данная выплата не помешает в получении других пособий по социальному страхованию, если таковые положены», - сказал Л. Кукурайтис.

Субсидии: 90 проц. или 70 проц.

После объявления правительством Литвы экстремальной ситуации и карантина, если из-за этого работодатель не может предоставить работниками оговоренной в трудовом договоре работы, у него есть право объявлять простой или частичный простой. Во время простоя нельзя требовать от работника выполнять трудовые функции и ему выплачивается заработная плата не ниже минимальной, однако только в том случае, если в трудовом договоре оговорена норма полного рабочего времени.

В целях облегчения положения работодателей государство окажет помощь в сохранении рабочих мест субсидиями. За субсидиями работодатели могут обращаться в Службу занятости.

РАЗМЕРЫ СУБСИДИЙ

· 90 проц. от начисленной работнику месячной заработной платы, но не более 607 евро брутто.

· 70 проц. от начисленной работнику месячной заработной платы, но не более 910,5 евро брутто.

Чтобы получить субсидию в первый раз, необходимо предоставить в Службу занятости заполненные и подписанные предложение, ходатайство и копии документов о простое, объявляемом конкретным работникам. Все формы документов можно найти на сайте Службы занятости. При подаче заявки на субсидию в следующем месяце, нужно будет подать документы, обосновывающие выплаченную работникам заработную плату.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ. При объявлении простоя работнику работодатель должен информировать об этом Государственную инспекцию по труду. Такое требование действует, чтобы не было ситуаций, когда простой работнику объявляется, выплачивается более низкая заработная плата, но от работника требуется выходить на работу.

Если такая ситуация станет известной, выплата субсидии работодателю прекращается, а уже выплаченную часть работодатель должен вернуть в течение двух месяцев.

Работодатели, которые воспользовались субсидиями, также должны будут сохранить не менее 50 проц. рабочих мест хотя бы в течение 3 мес. после окончания выплаты субсидии.

В данном случае имеется в виду сохранение рабочих мест хотя бы половине работников, которым во время простоя будет выплачиваться субсидия, кроме тех случаев, когда работник увольняется после испытательного срока, по инициативе работника без важных причин или как раз по важным причинам, а также по инициативе работодателя из-за вины работника, без желания сторон трудового договора или в случае смерти работника.

Если после окончания выплаты субсидии работодатель в течение 3 мес. не сохранит 50 проц. рабочих мест работниками, которым выплачивались субсидии, тогда он в течение 12 мес. не сможет участвовать в государственных программах по государственной поддержке трудоустройства, по субсидированию создания и приспособления рабочих мест, в реализации местных инициативных проектов занятости.

КТО НЕ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СУБСИДИИ. Государственными субсидиями на время простoев не смогут воспользоваться бюджетные предприятия, работодатели, проходящие процедуру ликвидации и банкрота, а также юридические лица, чей руководитель или другой ответственный работник за последний год до обращения получил штраф согласно Закону о занятости из-за нелегального труда, нарушений правил трудоустройства иностранцев или не декларированную работу или административное взыскание за нелегальную работу по Кодексу административных правонарушений.

Возможность получить субсидии пропадает также если руководитель работодателя или другой ответственный работник за последний год получил более одного административного взыскания за нарушение законов о труде, нарушения нормативных правовых актов по охране труда и здоровья работников, укрывательство несчастного случая на работе, нарушение установленного порядка информирования и расследования нечастного случая, нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы, учета рабочего времени, нарушение условий труда временных работников, а также на нарушения порядка коммерческой или хозяйственной деятельности.

Очередность действий работодателя

1. Работодатель объявляет простой работнику или группе работников.

2. В течение 1 рабочего дня информирует об этом Государственную инспекцию по труду. Если простой объявлен до 8 апреля, то заявить можно в течение 3 рабочих дней.

3. Работник обращается в Службу занятости за субсидией – первый раз до конца текущего месяца, далее – до 15-го числа месяца включительно.

4. Служба занятости принимает решение в течение 5 рабочих дней.

5. Субсидия выплачивается до конца текущего месяца.

Фиксированная выплата самостоятельно трудоустроенным лицам (индивидуальным предпринимателям)

Индивидуальные предприниматели, у которых нет трудовых отношений и которые не получают трудовые доходы, могут претендовать на выплату фиксированного размера в 257 евро в месяц. Данная выплата не будет включаться в страховые доходы и не будет влиять на другие выплаты, а также ее можно получать наряду с другими выплатами по социальному страхованию – пособием по болезни, материнству, присмотру за ребенком, пособием по безработице или пенсией.

Индивидуальные предприниматели во время экстремальной ситуации и карантина также смогут не платить обязательного страхования здоровья, его можно будет выплатить за два года после окончания экстремальной ситуации и карантина.

В Законе о занятости предусмотрено, что фиксированная выплата выплачивается, если индивидуальный предприниматель отвечает следующим условиям:

· Индивидуальная деятельность была зарегистрирована на срок не менее 3 месяцев за последний год и не была прервана до дня, когда правительство объявило экстремальную ситуацию и карантин (оценивается период с 16 марта 2019 г. по 16 марта 2020 г.).

· Не работает по трудовому договору, не имеет правовых отношений приравниваемых к трудовым отношениям, не получает трудовых доходов.

· Юридическое лицо не имеет статуса ликвидируемого или проходящего процедуру банкротства предприятия.

Воспользоваться выплатой могут и лица, освобожденные от взносов социального страхования: пенсионеры, инвалиды, впервые начавшие деятельность.

Выплата индивидуальному предпринимателю будет выплачиваться за прошедший календарный месяц, и ее размер составит 257 евро.

Если период экстремальной ситуации и карантина будет короче календарного месяца, за этот месяц размер выплаты индивидуальному предпринимателю будет пропорционально снижен.

Одному индивидуальному предпринимателю начисляется и выплачивается одна выплата, независимо от того, сколько индивидуальных видов деятельности он осуществляет.

Выплаты индивидуальным предпринимателям могут быть прекращены, когда правительство отзовет экстремальную ситуацию или карантин (достаточно отзыва одного из данных режимов) или если лицо больше не отвечает хотя бы одному из перечисленных условий.

Выплаты индивидуальным предпринимателям назначает Служба занятости. Выплата начисляется в течение трех рабочих дней со дня обращения лица в Службу занятости.

Напоминаем, что индивидуальные предприниматели – это владельцы индивидуальных предприятий, малых сообществ, полные члены действительных хозяйственных обществ и коммандитных хозяйственных обществ, лица, которые занимаются индивидуальной деятельностью (включая и предпринимательские патенты), работники сельского хозяйства и их партнеры, чьи угодья равны 4 экономическим размерам угодий (ЕРУ, лит. EDV) или больше, члены семейств, лица, получающие доходы по авторским договорам или доходы от спортивной или исполнительской/художественной деятельности.