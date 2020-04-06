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В первые дни апреля количество рейсов, обслуженных в литовском воздушном пространстве, по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 82,5% и составило 605, сообщила BNS литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija.
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
© M. Jaugelavičius

По ее данным, количество транзитных рейсов через Литву 1-5 апреля сократилось на 80% до 509.

В минувшие выходные в целом были обслужены 206 рейсов, из них 16 приземлялись или взлетали в одном из аэропортов Литвы. Между тем, через Литву проследовали 44 самолета в Китай и из него, 118 – в Россию и из нее.

Глава Oro navigacija Миндаугас Густис на минувшей неделе сказал, что второй квартал этого года в связи с продолжающейся пандемией может быть самым худшим за всю историю существования компании.

ru.DELFI.lt
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