aA
В первые дни апреля количество рейсов, обслуженных в литовском воздушном пространстве, по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 82,5% и составило 605, сообщила BNS литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija.
По ее данным, количество транзитных рейсов через Литву 1-5 апреля сократилось на 80% до 509.
В минувшие выходные в целом были обслужены 206 рейсов, из них 16 приземлялись или взлетали в одном из аэропортов Литвы. Между тем, через Литву проследовали 44 самолета в Китай и из него, 118 – в Россию и из нее.
Глава Oro navigacija Миндаугас Густис на минувшей неделе сказал, что второй квартал этого года в связи с продолжающейся пандемией может быть самым худшим за всю историю существования компании.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в пасхальные выходные будет ограничен въезд во все города страны (50)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...
Представитель правительства: в ближайшее время в Литве может фиксироваться скачок смертности от коронавируса (76)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников (33)
Пока часть литовских компаний отправляет работников в...
Депутат парламента Литвы: глава Минздрава лично разрешил мне не соблюдать 14-дневную изоляцию (11)
Член Литовского союза крестьян и зеленых ,...