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Из-за вспышки коронавируса, в воздушном пространстве Литвы в феврале продолжало сокращаться число транзитных полётов в Китай, утверждает компания по управлению полётами Oro navigacija.
Oro navigacija: транзитных полётов в Китай всё меньше
© DELFI / Karolina Pansevič

"Этих полётов стало меньше на 50-60%. Сегодня из Китая и в Китай летают исключительно китайские авиакомпании, одна-две грузовых авиакомпании. Так что предварительные результаты февраля – потеря примерно 500 транзитных полётов, однако не только у нас такая ситуация, так у всех государств, где летают", – сказал BNS глава компании Миндаугас Густис.

По его словам, уже сейчас видно, что в марте статистика транзитных полётов по сравнению с мартом прошлого года будет скромнее.

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В конце января полёты в Китай прекратили авиакомпании разных стран, самолёты которых летают транзитом через Литву – английская British Airways, германская Lufthansa, французская Air France, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Airlines. Голландская KLM Royal Dutch Airlines прекратила полёты в Китай с февраля.

Транзитные полёты составляют примерно 75% всех полётов, которые обслуживает Oro navigacija. За них компания ежегодно получает около 21 млн евро – это почти 70% всей выручки. Полёты в Китай ежедневно составляли 4-6% всех полётов через Литву.

ru.DELFI.lt
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