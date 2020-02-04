Oro navigacija: сокращается число полётов через Литву в Китай

"Китай попадает в пятерку самых популярных стран, в которые можно лететь через Литву транзитом, поэтому вполне вероятно, что в феврале мы обслужим меньше транзитных полётов, чем ожидалось", – сказал для пресс-релиза гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис.

Уже в январе полётов в Китай через Литву стало меньше – их было 640 или на 6% меньше, чем за такой же период прошлого года.

В конце января полёты в Китай прекратили английская авиакомпания British Airways, немецкая Lufthansa, французская Air France, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Airlines, а в начале февраля - голландская KLM Royal Dutch Airlines.

Кроме того, американская авиакомпания UPS сообщила, что отменяет 22 полёта в Китай. Внести коррективы в расписание полётов в Китай планирует и Lufthansa Cargo.

В январе в воздушном пространстве Литвы состоялось в общей сложности 19,3 тыс. полётов – на 1,8% больше, чем в прошлом году, транзитных полётов, которые составляют три четверти всех полётов, было 14,5 тыс. – на 1,6% больше.

Больше всего полётов было в Россию (3,7 тыс. полётов, на 8% больше), в Германию (2,4 тыс., на 4,7% меньше), в Латвию – 943 (на 2,7% меньше) и в Финляндию – 798 (на 1,4% больше).