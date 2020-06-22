Oro navigacijа: полеты после карантина увеличились на 8,6%

Временный руководитель авиадиспетчерской компании Oro navigacija Марюс Белюнас заявил BNS, что резкий рост не ожидается, а оживающий рынок настраивает оптимистично. После возобновления международных полетов заметен рост количества терминальных полетов.

Больше всего - на 5,5 проц. - увеличилось количество терминальных рейсов. Больше всего полетов выполнила венгерская авиакомпания Wizz Air (70 полетов), а самым популярным маршрутом был маршрут Рига-Вильнюс. Транзитные перелеты за неделю росли на 3,1 проц.

Самым популярным транзитным направлением были рейсы Франкфурт-Шанхай (52), Калининград-Москва Шереметьево (49), Калининград-Москва Домодедово (48).

В воздушном пространстве страны больше всего полетов выполнили самолеты авиакомпаний China Southern (69 рейсов), Aeroflot (62), AirBridgeCargo (61) и Air Baltic (60), Lufthansa Cargo (46).

15-21 июня (по сравнению с прошлым годом) общее количество полетов в воздушном пространстве Литвы снизилось на 74 проц. до 1522 полетов, а транзитные полеты на 76 проц. до 1075.