В список крупнейших 50-ти компаний Балтийских стран 2016 года, составленный компанией управления бизнес-рисками Coface , вошли 29 литовских, 11 эстонских и 10 латвийских компаний. Первый в этом списке, как и в прежние годы - НК Orlen Lietuva , однако его выручка сократилась на 12,4% до 3,267 млрд. евро. Однако глава Coface Baltics Мантвидас Штарейка не исключает, что в 2017 году многолетнего лидера списка может сменить владелец розничной торговой сети - компания Vilniaus prekyba. В прошлом году она была на втором месте, а ее выручка в 2016 году составила 3,17 млрд. евро и была лишь на 0,5% меньше, чем Orlen Lietuva.

