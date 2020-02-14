По этой ветке Lietuvos gelezinkeliai будут перевозить грузы нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva, сообщила ж/д компания. По словам ее представителя по связям с общественностью Томаса Дигайтиса, это будет состав из 45 вагонов, который доставит 2,7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего латвийского рынка. У латвийской границы груз переймут и доставят до Риги Латвийские железные дороги.
Работы на участке протяженностью 19 км обошлись в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.
Полотно было разобрано более 10 лет назад, а работы по восстановлению завершились в конце декабря 2019 года.
Контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по куда более короткому пути. До этого времени ее возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.
Восстановить этот участок до конца нынешнего года компания Lietuvos gelezinkeliai обязалась перед Еврокомиссией (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала предприятие почти на 28 млн евро.
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