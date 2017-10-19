Доходы компании от продаж в этом году по сравнению с таким же периодом 2016 года выросли на 26% до 2,673 млрд. евро (3,141 млрд. долларов), говорится в отчете польского Orlen за девять месяцев.
В третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2016 года выручка Orlen Lietuva увеличилась на 24% до 999,2 млн. евро (1,174 млрд. долларов), чистая прибыль выросла в 5,1 раза до 61,3 млн. евро (72 млн. долларов). По сравнению со вторым кварталом, выручка и чистая прибыль компании возросли на 23% и на 43% соответственно.
Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в январе - сентябре была 172,8 млн. евро (203 млн. долларов) - на 16% больше, чем за такой же период 2016 года (175 млн. долларов, 148,9 млн. евро).
НПЗ Orlen Lietuva за девять месяцев переработал 7,165 млн. тонн нефти - на 5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (6,841 млн. тонн). Компания в этом году использовала 94% перерабатывающих мощностей - на 5 проц. пунктов больше.
За девять месяцев инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 41,7 млн. евро (49 млн. долларов).
Прибыль Orlen Lietuva в этом году - 141 млн. евро, выручка - 2,67 млрд. евро (2) (1)
Контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen...
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