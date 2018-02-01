Этот резервуар на 20% увеличил вместимость терминала, сумма инвестиций не разглашается, сообщил BNS представитель Orlen Lietuva по связям с общественностью Томас Дигайтис.
"Эта инвестиция - для нас особенно важна. Она не только позволит динамично адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям, она также повысит стабильность нашего бизнеса и энергетическую безопасность Литвы и всего региона", - отметил в пресс-релизе гендиректор Orlen Lietuva Михал Рудницкий.
Сейчас все резервуары Бутингского терминала вмещают более 300 тыс. кубометров нефти. Нефти, помещающейся в новом резервуаре, будет достаточно для нормальной работы НПЗ в Мажейкяй в течение двух суток, он также позволит компании хранить больше разных типов нефти, поскольку часто нефть из разных источников нельзя смешивать.
В прошлом году Бутингский нефтетерминал отгрузил 9,8 млн. тонн нефти - на 5,4% больше, чем в в 2016 году (9,3 млн. тонн). Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.
Польский НК Orlen владеет 100% акций литовского нефтеперерабатывающего комплекса Lietuvos Orlen.
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