По словам главы Orion Securities Алюса Якубелиса, предприятие приобрело у Danske Bank портфель активных торговцев ценными бумагами.

"Мы активный участник рынка и смотрим, что происходит в банковском секторе, кто покупает, кто что продает. В данном случае Danske Bank в Латвии и Эстонии закрывает свои филиалы, часть деятельности сконцентрировал в Литве, а от части услуг вообще отказывается", – сказал BNS А. Якубелис.

"Мы участвовали в конкурсе и приобрели определенную часть портфелей литовских клиентов, которые активно торговали ценными бумагами", – добавил он.

Orion Securities не раскрывает, сколько клиентов перенято или портфель какой стоимости перенят, однако, по словам А. Якубелиса, "он не очень велик".

В сентябре было объявлено, что Orion Securities перенимает инвестиционный портфель Danske Bank в Эстонии.

В феврале Служба финансового надзора Эстонии запретила деятельность филиала Danske Bank в Эстонии.

В 2007-2015 годах через эстонское отделение Danske Bank было произведено операций стоимостью 200 млрд евро, большинство которых считается подозрительными. Из-за скандала с отмыванием денег начаты расследования в Дании, Эстонии, Франции, Великобритании и США.

В августе сообщалось, что кредитные договоры эстонских коммерческих клиентов Danske Bank будут переданы литовскому филиалу.