Опрос девяти банков и филиалов зарубежных банков показал, что в третьем квартале банки не собирались менять стандарты кредитования домашних хозяйств, а ужесточить стандарты кредитования предприятий намеревался один банк, говорится в сообщении БЛ.

Как сказала для сообщения старший экономист Отдела макропруденциального анализа БЛ Паулина Златкуте, тем не менее "ситуация заметно отличается от предыдущего финансового кризиса, во время которого стандарты кредитования стремительно ужесточали все банки".

Статьи по теме: European Merchant Bank в Литве будет кредитовать малые предприятия

По ее словам, во втором квартале отмечались и изменения условий кредитования - несколько банков при кредитовании предприятий снизили размер кредита или кредитный линиии, ужесточили требования к залогу и повысили маржу кредита, а при предоставлении ипотечных кредитов немного ужесточили требования к залогу, однако маржу не повышали.

Опрос показал, что из-за ухудшения общей экономической ситуации по причине пандемии COVID-19 все банки ограничили кредитование отелей и ресторанов, более половины банков ограничили кредитование предприятий недвижимости и транспорта, а треть банков - кредитование строительных предприятий.