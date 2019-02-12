Свой бизнес хотели бы иметь 38% жителей Литвы, а почти половина жителей страны в той или иной форме работает на себя, показывает опрос, проведенный по заказу банка Swedbank.
© Shutterstock nuotr.

Как отмечает банк, главная цель желающих заниматься своим бизнесом - стремление быть независимым от своего работодателя. Такую цель указали 55% опрошенных, сообщил Swedbank.

"Наряду с независимостью от своего работодателя жителям также кажутся привлекательными и возможности гибко организовать свое рабочее время, зарабатывать дополнительно и сочетать увлечения с работой", - сказала для пресс-релиза глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

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По данным опроса, 48% думающих о своем бизнеса говорят, что он позволяет сочетать увлечения и работу, однако среди тех, у кого есть собственный бизнес, так считает 34%.

Более трети (38%) наемных работников считает, что собственный бизнес позволяет много зарабатывать, однако с этим согласно 27% работающих самостоятельно.

По словам Ю. Цвиликене, исследование показало, что чаще всего свой бизнес начинают жители в возрасте 35 лет и старше.

Опрос провела компания социологических и маркетинговых исследований Kantar Emor, в октябре прошлого года она опросила 1,05 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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