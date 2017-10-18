В опросе участвовали руководители 134 крупнейших литовских компаний. Партнер консультационной компании PricewaterhouseCoopers (PwC), глава отдела по налогам и праву в Литве Нериюс Недзинскас на конференции Verslo žinios "Бизнес 2018" представил результаты опроса, которые показали, каковы ожидания руководителей на следующий год и какие угрозы возможны.

Выяснилось, что литовские руководители компаний настроены на оптимистичный лад, можно рассчитывать не только на повышение зарплат, но и на создание новых рабочих мест.

Недзинскас рассказал, что в опросе участвовали главы компаний широкого спектра. Опрос состоял из 5 частей: угрозы и возможности, таланты и работники, технологии, конкурентоспособность и перспективы роста компаний и экономики.

"Что интересно, на этот раз упомянули две новые угрозы, прежде их не было. Целых 60% руководителей считают угрозой инфляцию. Целых 60% считают угрозой приспособление к новому Трудовому кодексу", – сказал он.

Однако самыми большими угрозами предприниматели считают налоговое окружение в Литве, новых участников рынка, регулирование бизнес-окружения, увеличение расходов на труд. Самый угрожающий фактор – недостаточное количество квалифицированных работников. Этот фактор угрозой считают 88% руководителей.

Самой большой возможностью для бизнеса предприниматели считают рост экономики северных стран и еврозоны. 63% работодателей больше всего полагаются на компетентность своих компаний.

Опрос показал, что 97% руководителей в следующем году планируют повышать зарплаты.

Еще интереснее, что 45% работодателей планируют повысить их примерно на 5%, треть – до 10%, а 5% - на 15%.

"Это впечатляющие данные, всего 3% работодателей не думают о повышении зарплаты", – сказал Недзинскас.

Кроме того, 58% работодателей сказали, что количество работников у них должно остаться прежним, 28% сказали, что работников будет больше.

"Большинство планировали увеличить число работников на 10%", – отметил он.

Опрос показал, что наилучшим способом мотивации работников работодатели считают деньги и репутацию работодателя.

"Несмотря на то, что эти две сферы лидируют, но проценты невелики. Надо не забывать о поколении Y, которое составит большую часть рынка труда. Для них деньги не стоят на первом месте, для них важно удобство, окружение, возможность работать с высшими технологиями. Опрос показал, что этому руководители уделяют мало внимания", – подчеркнул Недзинскас.

Недзинскас заметил, что 95% участников опроса считают совершенствование и изменение налогов помехой для конкурентоспособности бизнеса.

"Подытоживая, могу выделить общие тенденции – исключительный оптимизм руководителей позволяет верить, что в следующем году будут инвестировать в расширение компаний и создавать новые рабочие места. Однако нехватка квалифицированных работников не даст работодателям использовать потенциал в полной мере. Компании будут вынуждены инвестировать и думать, как сделать деятельность более эффективной, одним из решений могут быть инновации", – обобщил Недзинскас.