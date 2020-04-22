Опрос: помощь властей бизнесу недостаточна

Так считают 83% компаний, принявших участие в опросе, проведенного Литовской конфедерацией бизнеса (ЛКБ). По словам главы ЛКБ Валдаса Суткуса, основной проблемой является то, что деньги пока не доходят до бизнеса.
"Действует перенос уплаты платежей, взыскания недоплаты, эти репрессивные меры сейчас приостановлены. Но средства не поступают на предприятия", – заявил В. Суткус на пресс-конференции.
Опрос показал, что 36,8% компаний считает, что для восстановления бизнеса потребуется год, 20,5% – полгода, 20,2% – два года, а 17,2% – полтора года.
"Очевидно, что не будет быстрого восстановления, оно будет медленным и постепенным. Если говорить в медицинских терминах, то некоторые больные будут настолько ослаблены, что их реанимация уже не поможет", – сказал В. Суткус.
По словам президента ЛКБ, вероятно, что сложнее всего придется туристическому бизнесу – это один из секторов, который коронавирус затронул в наибольшей степени.
В опросе приняли участие 337 компаний из различных сфер бизнеса. В основном в нем участвовали мелкие компании, с количеством работников до 10 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая откроются все магазины (74)
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...
Экономист: люди не понимают, что экономику разваливает не карантин (11)
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, но...
Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро (184)
Президент ассоциации парикмахеров и работников...
Адвокат директора Klaipėdos hosisas: если к преступлению относятся терпимо, может, это не преступление (1)
У частного хосписа Klaipėdos hosisas остался один день на...
Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...