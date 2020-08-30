"Вопрос, откладывать ли деньги, важен, уже у 65% жителей нет в этом никакого сомнения. Изменение статистически значимое по сравнению с 2016 годом (48%)", - сказала на презентации результатов опроса глава Института финансов банка Юрате Цвиликене.

Большая часть (около 80%) тех, кто не откладывает деньги, говорит, что у них нет для этого средств, еще 18% сказали, что "живут сегодняшним днем".

По словам Ю. Цвиликене, хотя карантин показал уязвимость людей, у которых нет сбережений, и важность экономии и "трудоустройства" денег, большая часть литовцев (около 90%) все еще держат сбережения на текущем счету.

Популярным способом экономии остаются и банковские вклады. Опрос показал, что суммы более 6 тыс. евро в виде вкладов есть у 11% опрошенных, суммы более 15 тыс. евро - у 6%, более 30 тыс. евро - у 9% респондентов.

Однако инвестирование в ценные бумаги или инвестиционные фонды для большинства жителей Литвы остается табу - такой путь инвестирования предпочитает всего около 2% респондентов.

Ю. Цвиликене говорит, что в Эстонии ситуация совершенно иная - здесь 17% жителей инвестировали средства в ценные бумаги или фонды, а интерес к таким инструментам заметен в разных возрастных группах.

Опрос 1-15 июня провела компания Spinter tyrimai, опросившая более 1 тыс. жителей Литвы, Латвии и Эстонии.