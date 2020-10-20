Опрос: коронавирус повлиял на доходы почти половины жителей Литвы

Опрос, проведенный по заказу Европарламента, свидетельствует, что пандемия повлияла на доходы 47% населения страны, между тем, 24% утверждают, что пока не ощутили этого воздействия, однако ожидают его в будущем. 19% респондентов отметили, что пандемия почти не повлияла на их доходы, а 10% не знали.

По данным опроса, наиболее значительно воздействие на личные доходы было у жителей Кипра, его ощутили 57% жителей, Греции, Испании, Румынии (по 55%) , Болгарии (53%). Менее всего – жители Дании (17%), Люксембурга (19%), Нидерландов и Финляндии (по 21% жителей).

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В Латвии влияние пандемии на личные доходы ощутили 44% жителей, еще 9% ответили, что ожидают его в будущем, 22% считают, что не ощутили воздействия, а 5% не знали, как ответить. В Эстонии эти показатели соответственно составляли 42%, 31%, 25% и 2%.

В среднем в странах ЕС воздействие на доходы ощутили 39% населения, в будущем его ожидают 27%, еще столько же считающих, что вирус не повлияет на их доходы.

Компания Kantar провела опросы в 27-ми государствах ЕС с 25 сентября по 7 октября по интернету, а на Мальте - по телефону. В опросе приняли участие 24,8 тыс. респондентов в возрасте 16-64 лет.