В этом году половина предприятий в Литве намерена повысить зарплаты работникам, а основная часть руководителей и финансистов считает, что заработная плата будет интенсивно расти несколько лет, свидетельствует опрос, проведенный Центробанком Литвы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Количество предприятий, обещающих поднять зарплаты, является максимальным за несколько лет. На фоне нехватки работников бизнес вынужден больше за них бороться и улучшать условия труда. С ростом экономики немалая часть компаний располагает возможностями для этого, все же бизнес, стремясь оставаться конкурентоспособным, должен уделять больше внимания производительности труда", - отметил в пресс-релизе глава отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы Аундрюс Шкарнулис.

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В ближайшее полугодие зарплаты планируют повысить 50% предприятий (осенью прошлого года – 37,3%). За последние полугодие зарплаты повысили 60% компаний - это на 6 пунктов больше, чем осенью прошлого года.

По новейшим прогнозам Центробанка, в этом году средняя заработная плата в Литве повысится на 6,7%, а в 2019 году – на 6%.

Опрос 509 литовских нефинансовых предприятий в феврале по заказу Центробанка провела компания Baltijos tyrimai.

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