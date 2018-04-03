"Количество предприятий, обещающих поднять зарплаты, является максимальным за несколько лет. На фоне нехватки работников бизнес вынужден больше за них бороться и улучшать условия труда. С ростом экономики немалая часть компаний располагает возможностями для этого, все же бизнес, стремясь оставаться конкурентоспособным, должен уделять больше внимания производительности труда", - отметил в пресс-релизе глава отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы Аундрюс Шкарнулис.

В ближайшее полугодие зарплаты планируют повысить 50% предприятий (осенью прошлого года – 37,3%). За последние полугодие зарплаты повысили 60% компаний - это на 6 пунктов больше, чем осенью прошлого года.

По новейшим прогнозам Центробанка, в этом году средняя заработная плата в Литве повысится на 6,7%, а в 2019 году – на 6%.

Опрос 509 литовских нефинансовых предприятий в феврале по заказу Центробанка провела компания Baltijos tyrimai.