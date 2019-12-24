Опрос Центробанка: крупнейшие риски – атаки хакеров и "перегрев" рынка недвижимости

Участники опроса оценили вероятность проявления киберпреступлений и не слаженного развития рынка недвижимости не только как самые высокие, но и как риски, которые могут оказать крупнейшее негативное влияние на весь рынок, говорится в сообщении Банка Литвы (БЛ).

"Хотя кибернетические преступления видятся как крупнейших риск для финансовой системы, лишь четыре из почти тридцати опрошенных финансовых учреждений в последнее полугодие сталкивались с кибернетическими преступлениями, а убытки от этого не понесло ни одно", – отметил в пресс-релизе член правления БЛ Томас Гарбаравичюс.

Из двенадцати рисков для финансовой системы страны, оцениваемых в опросе, семь были названы как несколько увеличившиеся, оценка пяти не изменилась по сравнению с прошлым полугодием.

Среди рисков выросшей важности были риски кибернетических преступлений, падение экспорта Литвы по причине замедления роста торговых партнеров, ухудшение финансового состояния не финансовых компаний, проблемы в европейском банковском секторе и возможное их влияние на финансовую систему, сокращение прибыльности финансовых учреждений на фоне продолжающегося периода низких процентных ставок и прочее. Важность всех этих рисков оценена, все же, как не выше, чем среднего уровня.

Опрос о рисках финансовой системе Литвы Центробанк проводит два раза в год. В новейшем опросе приняли участие пять действующих в Литве банков и отделения иностранных банков, семь страховых компаний, девять кредитных кооперативов, и 14 финансовых учреждений прочего профиля – лизинговых компаний, маклеровских предприятий.