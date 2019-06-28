"Так как работники торговли создают всё больше возможностей жителям для расчёта без наличных денег, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Кроме того, не следует забывать о всё больше распространяющейся электронной коммерции, где наиболее распространёнными способами оплаты, как правило, являются банковские карточки и переводы", - отмечает Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.
По её словам, расчёты с бесконтактными картами становятся всё более распространёнными - в настоящее время каждый второй человек в Литве использует этот способ.
Согласно опросу, организованному Финансовым институтом банка, значимость наличных уменьшается при совершении более крупных покупок - так расплачиваются 26%, а с карточкой - более 60% респондентов.
Респонденты в возрасте 25-34 лет (59%) и реже, старше 65 лет (26%), чаще всего используют бесконтактный способ.
Опрос показал, что каждый десятый человек по-прежнему получает зарплату наличными - чаще всего это лица с более низкими доходами.
Репрезентативный опрос проводила компания по изучению общественного мнения и рынка Kantar Emor. В ходе исследования было опрошено 1050 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.
Доносящим о нарушениях конкуренции - премии до 100 000 евро
Люди, представившие доказательства возможных...
Экспорт литовских услуг рос быстрее, чем импорт
Литовский экспорт услуг в первом квартале этого года...
Прямые иностранные инвестиции в Литве за год увеличились на 2,4%
Совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве...
Litgrid попытается контролировать частоту аккумуляторных батарей
До того как страны Балтии начнут синхронизировать...
Опрос: 51% жителей Литвы чаще расплачиваются карточкой, чем наличными (1)
Согласно опросу Swedbank , половина (51%) жителей Литвы...
TOP новостей
Шимоните о повышении "детских" денег: последствия могут быть довольно печальными (41)
Рано или поздно повышение таких выплат приведет к тому,...
Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (140)
Это была отличная неделя для Владимира Путина ....
Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (25)
В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...
Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы (2)
В пятницу из Западной Европы к Литве приблизится...
Опрос: 51% жителей Литвы чаще расплачиваются карточкой, чем наличными (1)
Согласно опросу Swedbank , половина (51%) жителей Литвы...