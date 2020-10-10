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В пятницу операторы систем электропередачи Балтийских стран представили национальным системным регуляторам согласованную методику подсчета пропускной способности, которая требуется для солидарного бойкота электроэнергии с небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС).
Операторы стран Балтии представили общую методику бойкота БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Методика вступит в силу в Литве после ее утверждения Государственной службой регулирования энергетики, сообщил литовский оператор ЛЭП Litgrid.

Документ предусматривает порядок торговли с Россией после того, как Литва остановит импорт электроэнергии из Беларуси после запуска БелАЭС в Островце.

Литва является активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск отвергает критику.

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