Оператор аэропортов Литвы намерен уволить почти 50 работников

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На фоне кризиса, который переживает мировая авиация, находящаяся в госуправлении компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai по причине сократившихся объемов деятельности намерена уволить 48 работников, сообщила Служба занятости.
По данным Фонда социального страхования (Sodra) сейчас в компании работают 611 человек.
Lietuvos oro uostai управляет аэропортами Вильнюса, Каунаса и Паланги.
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