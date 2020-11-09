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На фоне кризиса, который переживает мировая авиация, находящаяся в госуправлении компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai по причине сократившихся объемов деятельности намерена уволить 48 работников, сообщила Служба занятости.
Оператор аэропортов Литвы намерен уволить почти 50 работников
© DELFI / Josvydas Elinskas

По данным Фонда социального страхования (Sodra) сейчас в компании работают 611 человек.

Lietuvos oro uostai управляет аэропортами Вильнюса, Каунаса и Паланги.

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