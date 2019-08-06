Omniva LT инвестирует в развитие 4 млн евро

До конца этого года компания увеличит сеть почтоматов со 150 до 300, покрыв их сетью почти 50% городов страны.
"Мы начнем самое большое в истории компании в финансовом отношении годовое расширение в октябре во всей стране одновременно и будем ближе к клиентам в 85-90 городах и других населенных пунктах. У нас есть цель завершить основной этап расширения и установить 144 почтомата до декабря", – сказал для пресс-релиза глава Omniva LT Симонас Бельскис.
Предприятие инвестирует в парк автомобилей около 0,5 млн евро, его мощности в этом году возрастут на 40–50%, когда будет приобретено 20-30 новых микроавтобусов.
В прошлом году Omniva LT инвестировала в развитие 3 млн евро. На логистическом складе в Каунасе заработала новая автоматизированная линия сортировки посылок, которая позволяет рассортировать 70 тыс. посылок в сутки.
Сейчас за сутки предприятие может доставить почти 20 тыс. посылок. После расширения сети эта цифра достигнет 33 тыс.
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