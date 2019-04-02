Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии - эстонской компании Olympic Entertainment Group, наказана штрафом в 495 тыс. евро.

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, сообщила служба.

В 2018 году при внеплановой проверке Olympic Casino в Паневежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

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Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 тыс. евро.

За грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма компании могут наказываться штрафом от 2 тыс. до 1,1 млн. евро.

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