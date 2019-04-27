Банкноты остаются законным платёжным средством и не будут принудительно изыматься из оборота.

Решение прекратить выпуск 500-евровых банкнот было принято в 2016 году. Причина в том, что их часто использовали в незаконных целях, для отмывания денег, дачи взяток и даже финансирования терроризма. Так, миллион наличных евро в таких банкнотах весит всего 2 килограмма 200 граммов, в то время как миллион долларов США в 100-долларовых банкнотах почти в 6 раз тяжелее.

500-евровая банкнота - одна из самых ценных в мире. Ценее по нынешнему курсу только банкноты в 1000 швейцарских франков, а также в 10 тысяч брунейских долларов, отмечает Bloomberg.