26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты номиналом в 500 евро. В этот день истёк срок, отпущенный центробанкам Германии и Австрии, где этих купюр больше всего в обороте, для прекращения их выпуска. Остальные 17 стран еврозоны перестали печатать 500-евровые банкноты ещё в январе.
500 eurų kupiūros
© Shutterstock

Банкноты остаются законным платёжным средством и не будут принудительно изыматься из оборота.

Решение прекратить выпуск 500-евровых банкнот было принято в 2016 году. Причина в том, что их часто использовали в незаконных целях, для отмывания денег, дачи взяток и даже финансирования терроризма. Так, миллион наличных евро в таких банкнотах весит всего 2 килограмма 200 граммов, в то время как миллион долларов США в 100-долларовых банкнотах почти в 6 раз тяжелее.

500-евровая банкнота - одна из самых ценных в мире. Ценее по нынешнему курсу только банкноты в 1000 швейцарских франков, а также в 10 тысяч брунейских долларов, отмечает Bloomberg.

Радио Свобода
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