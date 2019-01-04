Глава Дирекции дорог Виталий Андреев сказал, что в конце декабря был подписан договор о реконструкции Витенского перекрестка, поэтому надо переделать и Саргенский перекресток.
Заместитель главы дирекции Ремигиюс Липкявичюс сказал BNS, что 31 декабря с компанией Fegda подписали договор на сумму 17,5 млн. евро о реконструкции Витенского перекрестка.
Руководство Mega в прошлом году было против реконструкции Исландского шоссе – владелец компании Mega компания Baltic Shopping Centers опасался, что после реконструкции нельзя будет попасть в Саргенай, однако дирекция гарантировала, что проезд сохранится.
Конкурс на реконструкцию Саргенского перекрестка был объявлен в конце года, его стоимость 39,5 млн. евро. Предложений ждут до 12 февраля.
Кроме того, на отрезке дороги Вильнюс-Клайпеда будут и другие перемены: отрезок от Бирулишкес до Megа будет реконструирован до 8 полос, построят двухполосный мост рядом с Клебонишкским мостом, вместо построенного в 1964 г. Клебонишкского моста построят четырехполосный мост для транзитного транспорта, а построенный в 1981 г. южный двухполосный мост закроют на ремонт.
Предварительная стоимость проекта, который растянется на 5 лет - 100 млн. евро, из них почти 60 млн. евро – стоимость виадуков и мостов.
Подразделение Enefit Green в Литве возглавил Линас Сабаляускас
Линас Сабаляускас, бывший глава одного из крупнейших...
Rail Skyway Systems не получит 10 млн евро от Литвы (3)
Литовской компании российского капитала Rail Skyway Systems Ltd.,...
Исследование показало - самые опасные водители выбирают BMW и Audi (2)
Исследование, проведенное британской социологической...
Министр: Литва рассматривает возможность ужесточения импорта свинины из Польши (3)
Не достигнув дипломатического соглашения с Польшей о...
TOP новостей
Зимние праздники в Литве закончились – ждет "черный" январь (73)
Рождественские подарки, щедро накрытые столы,...
Расследование DELFI. Решение власти, о котором не сообщили (8)
Выяснилось, почему бастовавшие в течение 6 недель...
Синоптики предупреждают: зима покажет себя во всей красе
Погода в Литве останется зимней, обещают сильный снег,...
Выясняются обстоятельства смерти мужчины на территории больницы: пациент сам просил отпустить его домой (29)
Каунасская полиция выясняет обстоятельства смерти...
На сына Бразаускене в суд подал отец: решается вопрос имущества (7)
Вильнюсский участковый суд вскоре откроет дело о...