Около Regitra выстроились очереди: люди спешат перерегистрировать автомобили до вступления в силу нового налога

С 1 июля всех покупателей автомобилей ждет налог на регистрацию, который зависит от выбросов СО2. Такое решение правительство Литвы приняло, чтобы побудить жителей покупать более экологические автомобили.

С раннего утра водители делятся фотографиями километровых очередей около отделений Regitrа. Специалист компании Эмилия Бардаускене сказала, что такое оживление отмечается с окончания карантина, но сейчас водители пытаются прорваться в отделение и без предварительной регистрации.

"Осталось совсем немного времени до того момента, как вступит в силу закон о налоге на регистрацию. С конца прошлой недели в отделения компании приезжает больше людей без предварительной регистрации, отсюда и "живые" очереди", – сказала она.

Бардаускене подчеркнула, что в первую очередь обслуживают тех клиентов, которые были записаны заранее, только если они не приходят, принимают стоящих в "живой" очереди. Она сказала, что места для регистрации привезенных из-за границы автомобилей, есть только в начале июля. Такая же ситуация и с перерегистрацией эксплуатируемых в Литве машин.

Представитель Regitrа отметила, что зарегистрировать продажу и покупку авто можно и по интернету, равно как заказать и другие услуги.

"Хотим отметить, что те, кто подаст документы и оплатит сбор до 1 июля, смогут забрать документы и после 1 июля. В таких случаях платить за регистрацию не придется", – сказала Бардаускене.

То, что интерес к автомобилям вырос, подтвердил и глава Каунасского авторынка Varanas Валентинас Науянис. Он сказал, что покупатели активнее интересуются покупкой авто, но он не уверен, что это связано с введением налога.

"Спрос на самом деле немного вырос, но это не критические перемены, скорее, это последствие карантина. Конечно, есть такое, что пытаются продать загрязняющие окружающую среду дизельные автомобили и покупают бензиновые или гибриды", – сказал Науянис.

Он заметил, что литовцы уже раньше стали больше интересоваться бензиновыми автомобилями, поэтому потребность в них сохраняется. Науянис сказал, что из-за нового налога пока не видел больших перемен, обычно люди покупают автомобили за 3000-4000 евро.

"Видно, дороже не могут себе позволить, несмотря на новые налоги", – сказал Науянис.