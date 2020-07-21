Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС

С утра минувшей пятницы отмечается приток воды в Каунасское море ниже 112 кубометров в секунду, поэтому на ГЭС работает один гидроагрегат на частичной мощности в 18 мегаватт (общая мощность станции составляет 100 мегаватт), сообщил государственный госэнергоходинг Ignitis grupe.

"Уровень воды в Немане рядом с Каунасом сокращается. Это не является исключительным явлением в сухое время года, однако по этой причине мы вынуждены снизить производство на Каунасской ГЭС и не можем сбрасывать в Неман больше воды", – отметил в пресс-релизе генеральный директор управляющей станцией компании Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис.

Работа Каунасской ГЭС планируется с учетом того, сколько воды поступает из Немана в водоем станции – Каунасское море. Средний дебит Немана у станции составляет около 280 кубометров в секунду.