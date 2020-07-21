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В связи с преобладавшей в последнее время засушливой погодой и сокращением уровня воды в реке Неман, ограничивается производство электроэнергии на Каунасской гидроэлектростанции (ГЭС).
Ограничивается производство электроэнергии на Каунасской ГЭС
© DELFI / Valdas Kopūstas

С утра минувшей пятницы отмечается приток воды в Каунасское море ниже 112 кубометров в секунду, поэтому на ГЭС работает один гидроагрегат на частичной мощности в 18 мегаватт (общая мощность станции составляет 100 мегаватт), сообщил государственный госэнергоходинг Ignitis grupe.

"Уровень воды в Немане рядом с Каунасом сокращается. Это не является исключительным явлением в сухое время года, однако по этой причине мы вынуждены снизить производство на Каунасской ГЭС и не можем сбрасывать в Неман больше воды", – отметил в пресс-релизе генеральный директор управляющей станцией компании Ignitis gamyba Римгаудас Калвайтис.

Работа Каунасской ГЭС планируется с учетом того, сколько воды поступает из Немана в водоем станции – Каунасское море. Средний дебит Немана у станции составляет около 280 кубометров в секунду.

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