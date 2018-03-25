С января 2018 года в Литве вступили в силу ограничения, связанные с торговлей алкоголем. Торговцы открыто говорят о том, что в результате им приходится сокращать время работы магазинов, поскольку стало меньше покупателей. Владельцы сельских магазинов утверждают, что после сокращения времени продажи алкоголя в магазинах желающие приобретают алкоголь незаконно, пишет lrt.lt.
© DELFI / Domantas Pipas

Магазины Norfа в Паневежисе с 8 апреля будут работать по воскресеньям с 9 до 16 ч. Время работы в воскресенье на 2-3 ч. сокращают и некоторые другие крупные магазины сети Norfа. По словам директора Norfа Дайнюса Дундулиса, сокращать время работы приходится по нескольким причинам, bet но главная, особенно в районах, – ограничения торговли алкоголем.

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"В воскресенье в те часы, когда продают алкоголь, оборот магазинов увеличивается, продают не только алкоголь, но и другие товары, а в те часы, когда алкоголь нельзя продавать, наблюдается спад", – сказал директор Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.

Šilažolė, которой в Паневежском районе принадлежит несколько магазинов, сократила время работы 6 магазинов с февраля, когда снизились потоки покупателей.

Магазины работают в воскресенье до 18 ч. (раньше работали до 20 ч.). По словам директора, это не сказалось ни на обороте магазинов, ни на зарплатах продавцов, однако в деревнях появилось больше торговцев нелегальным алкоголем.

"Люди реагируют по-разному. Сейчас, я думаю, у нас в деревнях стало больше нелегальных мест торговли, к примеру, если раньше было одно, то сейчас люди знают, что можно сходить к Пятрюкасу, к Марите и даже выбирать, у кого из них дешевле", – сказала глава ЗАО Šilažolė Вида Аудицкене.

Крупные сети пока в этом вопросе не определились. По словам представителя Maxima, компания наблюдает за ситуацией, а менять ли время работы, решит в конце первого квартала. Rimi также еще анализирует потоки клиентов.

Lidl и Iki время работы сокращать не планируют.

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