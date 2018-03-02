"Надо признать, что дизельные автомобили больше загрязняют окружающую среду, чем бензиновые", – сказал в передаче "Добрый день, Литва" на LRT заведующий кафедрой автомобильной инженерии вильнюсского университета им. Гедиминаса Саугирдас Пукалскас.
По его словам, дизельные автомобили выбрасывают в атмосферу больше оксидов азота.
Член правления Литовского автоклуба журналистов Ренальдас Габартас сказал, что дискуссия о дизельных автомобилях началась давно, но многие выбирают именно такие автомобили из экономии, такие автомобили экономичнее в использовании.
"Стратеги транспортной политики сознательно расширяли распространение дизельных автомобилей, поскольку такой агрегат эффективнее бензинового и расходы топлива у них намного ниже", – подчеркнул он.
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