Оно обнародовало эту позицию после заседания Государственного совета по обороне (ГСО), аргументируя это интересами национальной безопасности.
"Принимая во внимание возрастающую стратегическую роль проекта Rail Baltica, члены ГСО пришли к единому мнению, что вновь создаваемая инфраструктура должна управляться через предприятие, все права собственности на которое будут принадлежать Литовскому государству", - говорится в пресс-релизе офиса президента.
Относительно модели управления Rail Baltica, которая соединит Таллин и Варшаву, уже не один год идут напряженные переговоры между тремя странами Балтии и Еврокомиссией (ЕК).
ЕК утверждает, что проект нуждается в большей интеграции, так как это позволит обеспечить более высокий уровень финансовой ответственности, однако Литва против этого возражает, уверяя, что стратегическая инфраструктура должна оставаться в руках государства.
На вопрос о переговорах с другими странами Балтии советник президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович ответил, что Литва достигла большого прогресса в реализации проекта и "не отказывается от участия в решениях, которые могли бы помочь в реализации проекта в Латвии и Эстонии".
В Литве управляющим инфраструктурой является дочернее предприятие компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) - Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura.
Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркнул, что проект Rail Baltica важен не только для перевозок пассажиров и грузов, но и для перевозки военной техники.
Он также обратил внимание на то, что Литва должна контролировать российский военный транзит в Калининградскую область.
"Помимо нечестной конкуренции из третьих стран вопрос заключается еще и в том, что осуществляется калининградский военный транзит, который полностью контролируется. Логично и через эту призму, чтобы было сохранено нынешнее статус-кво", – скзаал министр.
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