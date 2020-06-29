Оно обнародовало эту позицию после заседания Государственного совета по обороне (ГСО), аргументируя это интересами национальной безопасности.

"Принимая во внимание возрастающую стратегическую роль проекта Rail Baltica, члены ГСО пришли к единому мнению, что вновь создаваемая инфраструктура должна управляться через предприятие, все права собственности на которое будут принадлежать Литовскому государству", - говорится в пресс-релизе офиса президента.

Относительно модели управления Rail Baltica, которая соединит Таллин и Варшаву, уже не один год идут напряженные переговоры между тремя странами Балтии и Еврокомиссией (ЕК).

ЕК утверждает, что проект нуждается в большей интеграции, так как это позволит обеспечить более высокий уровень финансовой ответственности, однако Литва против этого возражает, уверяя, что стратегическая инфраструктура должна оставаться в руках государства.

На вопрос о переговорах с другими странами Балтии советник президента Гитанаса Науседы Ярослав Неверович ответил, что Литва достигла большого прогресса в реализации проекта и "не отказывается от участия в решениях, которые могли бы помочь в реализации проекта в Латвии и Эстонии".

В Литве управляющим инфраструктурой является дочернее предприятие компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) - Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura.

Министр обороны Раймундас Кароблис подчеркнул, что проект Rail Baltica важен не только для перевозок пассажиров и грузов, но и для перевозки военной техники.

Он также обратил внимание на то, что Литва должна контролировать российский военный транзит в Калининградскую область.

"Помимо нечестной конкуренции из третьих стран вопрос заключается еще и в том, что осуществляется калининградский военный транзит, который полностью контролируется. Логично и через эту призму, чтобы было сохранено нынешнее статус-кво", – скзаал министр.