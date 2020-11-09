Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

Скопировать ссылку Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

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Зарегистрированный показатель безработицы в Литве в октябре продолжал расти и достиг 14,9%. По сравнению с сентябрем, уровень безработицы вырос на 0,8 пункта.