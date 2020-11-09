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Зарегистрированный показатель безработицы в Литве в октябре продолжал расти и достиг 14,9%. По сравнению с сентябрем, уровень безработицы вырос на 0,8 пункта.
По данным на 1 ноября в стране было 256,8 тыс. лиц, ищущих работу, сообщила Служба занятости. В октябре прошлого года показатель зарегистрированной безработицы составлял 7,9%.
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