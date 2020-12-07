Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%

По данным на 1 декабря, в стране было 266,6 тыс. лиц, ищущих работу, сообщила Служба занятости.
По сообщению службы, последствия карантина, объявленного в начале ноября, на рыке пока не фиксировались – количество обратившихся в службу лиц без работы (25,5 тыс.) и количество свободных рабочих мест (29,4 тыс.) по сравнению с июнем было сходным.
Служба утверждает, что последовательно сокращается количество новых клиентов, обращавшихся в службу за последний месяц – в ноябре их было 25,5 тыс., что на 18% меньше, чем в октябре.
В сообщении говорится, что спад продолжает довлеть над турагентствами, местами общественного питания, гостиничным бизнесом, между тем, процветает доставка посылок и платформы заказа еды на дом.
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