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Зарегистрированный показатель безработицы в Литве в ноябре продолжал расти и достиг 15,5%. По сравнению с октябрем, уровень безработицы вырос на 0,6 пункта, а за год - на 7,1 пункта.
Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным на 1 декабря, в стране было 266,6 тыс. лиц, ищущих работу, сообщила Служба занятости.

По сообщению службы, последствия карантина, объявленного в начале ноября, на рыке пока не фиксировались – количество обратившихся в службу лиц без работы (25,5 тыс.) и количество свободных рабочих мест (29,4 тыс.) по сравнению с июнем было сходным.

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Служба утверждает, что последовательно сокращается количество новых клиентов, обращавшихся в службу за последний месяц – в ноябре их было 25,5 тыс., что на 18% меньше, чем в октябре.

В сообщении говорится, что спад продолжает довлеть над турагентствами, местами общественного питания, гостиничным бизнесом, между тем, процветает доставка посылок и платформы заказа еды на дом.

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