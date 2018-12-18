Исследование, проведенное по заказу Минюста и Государственной службы по защите прав потребителей (ГСЗПП), во время которого сравнивали цены на 40 товаров в интернет-магазинах 12 стран ЕС. Выясняется, что цены на продукты в Литве быстро растут, приближаясь к средним по Евросоюзу, а в некоторых случаях становятся и выше средних.
Maisto prekės
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мы видимe, что слова людей о высоких ценах на продукты - не выдумка. Одна из важнейших задач правительства - повышение конкуренции в сфере торговли и защита покупательной способности, чтобы каждый человек в Литве мог по доступной цене приобрести основные товары, чтобы они не стали предметом роскоши. Для нас важно, чтобы продукты литовским покупателям были также доступны, как и потребителям других стран ЕС", – сказал министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

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Исследование показало, что цены на продукты в Литве быстро приближаются к средним по ЕС: ни за один из товаров известных производителей жители Литвы не платят минимальную цену, а в некоторых случаях эти товары да
же дороже, чем в среднем по ЕС. Правда, нет среди сравнивавшихся товаров и тех, за которые жители Литвы платят самую большую цену.

Например, упаковка черного чая Lipton Yellow Label Tea в Литве четвертая по цене в 12 странах ЕС и стоит 1,57 евро (в Германии – 2,24, во Франции – 1,12, в Польше – 1,28 евро).

Банка шоколадно-орехового крема Nutella (600 г) в Литве третья по цене и стоит 4,99 евро (дороже только в Словакии и Латвии, в Германии она стоит 3,03, в Бельгии – 3,32 евро).

Однако за литр молока жители Литвы платят меньше – 0,95 евро (дешевле чем в Литве молоко только в Польше и Эстонии, в Бельгии молоко стоит 1,15 евро).

Результаты этого исследования представят на пресс-конференции в Минюсте 20 декабря.

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