Официально: в Вильнюсе откроется магазин шведского бренда Cos

"Базирующийся в Лондоне популярный бренд COS рад сообщить, что в 2019 году откроет в Вильнюсе свой первый магазин", – сказано в пресс-релизе.

Одежда COS (расшифровывается как Collection of Style) впервые была представлена в 2007 году в Лондоне. Бренд является частью шведского концерна Hennes & Mauritz ABб. В ассортименте представлена одежда для женщин, мужчин и детей.

Большое внимание дизайнеры бренда уделяют прочности и инновациям, бренд сотрудничает с известными и молодыми дизайнерами, галереями и студиями.