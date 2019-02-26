Официально: в Вильнюсе откроется магазин шведского бренда Cos

Бренд COS официально подтвердил, что открывает свой магазин в Вильнюсе.
„Cos“ prekės ženklo parduotuvė
© Vida Press

"Базирующийся в Лондоне популярный бренд COS рад сообщить, что в 2019 году откроет в Вильнюсе свой первый магазин", – сказано в пресс-релизе.

Одежда COS (расшифровывается как Collection of Style) впервые была представлена в 2007 году в Лондоне. Бренд является частью шведского концерна Hennes & Mauritz ABб. В ассортименте представлена одежда для женщин, мужчин и детей.

Большое внимание дизайнеры бренда уделяют прочности и инновациям, бренд сотрудничает с известными и молодыми дизайнерами, галереями и студиями.

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