В Шилутском районе 18 мая была официально открыта эстакада в Русне, которая необходима жителям во время весенних половодий.
© DELFI / Andrius Ufartas

На церемонию приехал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Староста Русне Даля Дробнене сказала, что "эстакада открывает перед жителями Русне дорогу в Литву".

"Мы сейчас начинаем новую жизнь, с чистого листа", – сказала BNS Дробнене.

"Сейчас мы стали полноправными гражданами Литвы, а не как раньше, когда были нужны только во время выборов и летом, когда остров очень красив", – сказала она.

Движение по эстакаде было открыто с 15 мая. Сами работы по укреплению насыпи будут проходить до конца года, во время этих работ иногда будет ограничиваться движение.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта - около 10 млн. евро, но из-за дополнительных работ ее стоимость увеличилась до 17 млн. евро. Работы финансируют за счет средств на программу по присмотру и расширению дорог.

Дорога Шилуте – Русне - это единственная дорога, ведущая на остров. Во время ежегодных наводнений ее затапливает. Из-за этого нарушалось сообщение с островом.

Бизнес

Официально открыта эстакада в Русне

В Шилутском районе 18 мая была официально открыта...

В Риге падают цены на горючее, а в Вильнюсе и Таллине — растут (1)

В Вильнюсе и Таллинне на прошедшей рабочей неделе цены...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

Расширение крупных торговых сетей в Литве: в этом году откроются десятки новых магазинов (18)

Пять крупнейших торговых сетей в Литве Maxima , Lidl , Rimi, Iki и...

В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima (1)

В Шяуляй, на ул. Гумбинес, открылся новый магазин...

TOP новостей

Gatvės muzikos diena Gatvės muzikos diena Kaune

В Вильнюсе проходит традиционный День уличной музыки (7)

18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...

Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок (2)

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...

Muziejų naktis Vilniuje

В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...