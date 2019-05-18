Официально открыта эстакада в Русне

На церемонию приехал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.
Староста Русне Даля Дробнене сказала, что "эстакада открывает перед жителями Русне дорогу в Литву".
"Мы сейчас начинаем новую жизнь, с чистого листа", – сказала BNS Дробнене.
"Сейчас мы стали полноправными гражданами Литвы, а не как раньше, когда были нужны только во время выборов и летом, когда остров очень красив", – сказала она.
Движение по эстакаде было открыто с 15 мая. Сами работы по укреплению насыпи будут проходить до конца года, во время этих работ иногда будет ограничиваться движение.
Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта - около 10 млн. евро, но из-за дополнительных работ ее стоимость увеличилась до 17 млн. евро. Работы финансируют за счет средств на программу по присмотру и расширению дорог.
Дорога Шилуте – Русне - это единственная дорога, ведущая на остров. Во время ежегодных наводнений ее затапливает. Из-за этого нарушалось сообщение с островом.
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