По данным Департамента статистики, новое жилье подорожало на 2,3%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 4,7%, квартиры в многоквартирных домах на 1,6%.

Старое жилье подорожало на 2,5%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 3,2%, квартиры в многоквартирных домах на 2,3%.

В первом квартале 2018 г., по сравнению с первым кварталом 2017 г., цены на жилье увеличились на 7,8%.

Новое жилье подорожало на 7,9%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 15,2%, квартиры в многоквартирных домах на 5,9%.

Старое жилье подорожало на 7,8%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 9,2%, квартиры в многоквартирных домах на 7,4%.