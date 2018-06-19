По данным Департамента статистики, новое жилье подорожало на 2,3%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 4,7%, квартиры в многоквартирных домах на 1,6%.
Старое жилье подорожало на 2,5%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 3,2%, квартиры в многоквартирных домах на 2,3%.
В первом квартале 2018 г., по сравнению с первым кварталом 2017 г., цены на жилье увеличились на 7,8%.
Новое жилье подорожало на 7,9%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 15,2%, квартиры в многоквартирных домах на 5,9%.
Старое жилье подорожало на 7,8%. Частные дома и двухквартирные дома подорожали на 9,2%, квартиры в многоквартирных домах на 7,4%.
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