В подготовленном ее экспертами обзоре о Литве отмечается, что удар коронавирусной пандемии по экономике стране был довольно мягким, чему способствовала поддержка правительства бизнесу и населению, объем которой достигает почти 10% ВВП.

По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе трудности при восстановлении экономики могут быть связаны с перебоями в международной торговле.

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По оценке ОЭСР, объемы частного потребления в Литве в этом году сократятся на 3,2%, а формирование общего капитала (инвестиции) уменьшится на 6,6%, однако в 2021 году эти показатели должны увеличиться на 2,8% и на 3,8% соответственно.

Согласно прогнозам, экспорт Литвы в этом году упадет на 4,7%, импорт - на 6,9%, между тем в 2021 они должны возрасти на 3,7% и на 5,5% соответственно.

Среднегодовая инфляция в Литве, по оценке ОЭСР, в этом году составит 1,2%, а в 2021 году повысится до 1,5%.

Уровень безработицы, который в прошлом году составлял 6,3%, в этом году должен повыситься до 8,8%, а в 2021 году - снизиться до 8,1%, прогнозирует ОЭСР.

Дефицит властного сектора Литвы в этом году должен составить 8,9% ВВП, а в 2021 году – 5,4% ВВП, говорится в отчете.

ОЭСР призывает Литву реформировать госпредприятия

Число государственных предприятий в Литве остается большим, а стандарты управления ии все еще довольно слабы, и это препятствует ускорению экономического развития страны, говорит ОЭСР.

В обзоре отмечается, что Литва укрепила управление госпредприятиями, на которых сейчас более 60% членов правления - профессионалы, а не государственные служащие, однако, несмотря на это, только половина этих предприятий в 2018 году достигла поставленных перед ними финансовых целей.

"С учетом этого правительству следует и в дальнейшем стремиться к тому, чтобы к госпредприятиям применялись те же самые законы, другие нормативные акты и требования рыночного надзора, что и к частным предприятиям. Если нет надлежащих причин сохранить на этих предприятиях государственную собственность - их следует продать", - говорится в обозрении ОЭСР.

ОЭСР отдельно отмечает, что в Литве нет частных поставщиков услуг железнодорожного транспорта, поэтому призывает создать условия для их появления.