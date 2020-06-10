Организация утверждает, что более значительное сокращение внутреннего валового продукта ожидается в случае второй волны эпидемии.
ОЭРС отмечает, что эпидемия коронавируса негативно повлияет как на внутренний спрос в стране, так и на внешний. В зависимости от сценариев (одной или двух волн распространения вируса), в следующем году ожидается рост в 3,4-6,4% от ВВП.
Организация считает, что пакет поощрительных мер в Литве был подготовлен своевременно, является подробным и должен содействовать смягчению воздействия пандемии COVID-19 на экономику.
"Такие меры, как система кратковременной работы и помощь работникам, трудоустроенным по нетипичным договорам может помочь сохранить рабочие места и доходы. Важно обеспечить, чтобы средства помощи были должным образом ориентированы на работников и компании, наиболее пострадавшие от кризиса. Низкий уровень госдолга предоставляет фискальную свободу для предоставления дополнительных доходов в случае более значительного спада, чем предвидится", – утверждает ОЭСР.
Организация ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 6-7,6%, зоны евро – на 9,1-11,5%. В следующем году экономика мира и еврозоны должны расти, соответственно на 2,8-5,2% и на 3,5-6,5%.
Генсекретарь ОЭСР Анхель Гуррия утверждает, что организация впервые за свою историю прогнозирует такой спад мировой экономики.
"Мы находимся, пожалуй, в самом глобальном социально-экономическом кризисе и кризисе здравоохранения – он просто самый тяжелый из тех, которые кто-либо из нас видел. (...) Если смотреть с экономической перспективы, то падение мирового ВВП на 6%, которое прогнозируется в этом году, является максимальным из прогнозированных за последние 60 лет, а также с момента учреждения ОЭСР. Сотни миллионов людей остались без работы", – заявил в среду на пресс-конференции А. Гуррия.
"И это сценарий без второй волны заражений. А если она возникнет, то мы понесем своеобразный двойной удар, экономика планеты сократится более чем на 7,5%. Между тем, мы увидим вероятно еще 40 млн людей, лишившихся работы", – добавил он.
Членом ОЭСР, которую часто называют "клубом богатой экономики", Литва стала в 2018 году.
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