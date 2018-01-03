Однокомнатная квартира в привлекательном месте Вильнюса может быть роскошным жильем.
© DELFI (G.Karpavičiūtės nuotr.)

За однокомнатную квартиру в Ужуписе (площадь 34.76 кв. м) продавец просит 110 000 евро (это 3165 евро за кв. м). Объявление о продаже можно посмотреть на портале alio.lt.

Брокер рассказал, что семь лет назад эту квартиру отремонтировал и полностью переоборудовал холостяк. Эта квартира идеально подойдет для холостяка или бездетной пары.

"Квартира находится на первом этаже, вход в нее через уютный ужупский двор. В квартире сделан капитальный ремонт. В ней жил сам владелец. Плюсы - есть двор, где практически всегда можно найти место для автомобиля", – сказал брокер.

По его словам, такая цена за квартиру с хорошим ремонтом в таком месте - приемлемая.

По словам агента, такие объекты люди покупают и в качестве инвестиции. Аренда такой квартиры может стоить 450–500 евро в месяц.

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