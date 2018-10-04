Об этом Лукашенко заговорил в середине сентября, после того как назначил нового посла в Латвии Василия Марковича.

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", – сказал Лукашенко.

В 2017 году через Клайпедский порт прошло 43,17 млн. тонн грузов. Из них млн. тонн или 33% приходится на долю Беларуси. Поэтому если Лукашенко говорит серьезно, то для компаний, работающих в Клайпедском порту это грозит серьезными потерями.

Слова Лукашенко на минувшей неделе прокомментировал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

"Во-первых, конечно, неприятно, что наши соседи пользуются положением, в связи с Островецкой АЭС. Мы надеялись, что они поддержат нас в этом вопросе, но видим, что этого нет. Фактически через Литву идут два потока из Беларуси: это удобрения, большая часть, абсолютная часть – удобрения, удобрения "Беларуськалия" и нефтепродукты.

Оба звена отработаны на протяжении многих лет, у нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики, поезда едут без остановок максимально быстро, и этот путь для них самый дешевый", – сказал министр.

По его словам, экономических причин менять что-либо у белорусов нет.

"Мы верим, что наши условия самые лучшие, и мы ценим этот продукт, этот поток. Мы ради него много делаем, как железная дорога, так Клайпедский порт прилагает усилия не только для того, чтобы сохранить, но и чтобы увеличить эти перевалки.

Конечно, конкуренция с Латвией всегда велика, особенно когда пошел на спад поток российских грузов в Латвии. Вы видите это и в публичном пространстве, и в коммуникации, но эта конкуренция была всегда. Мы прекрасно понимаем, что должны показать условия, предложить хорошую цену", – сказал Масюлис.



Руководство Клайпедского порта как раз на этой неделе находится с визитом в Минске, где проходит международная выставка "Транспорт и логистика".

"Практика показывает, что литовско-белорусское партнерство взаимовыгодное, уже много лет гармонично работают механизм отношений между странами во всей транспортной системе", – сказал глава дирекции клайпедского порта Арвидас Вайткус.

Докторант Института международных отношений и политических наук ВУ Мариуш Антонович назвал слова Лукашенко тактикой ведения переговоров.

"По сути, хочется наказать Литву за ее позицию в отношении Островецкой АЭС. Вот сейчас и побудили Литву и Латвию к более ярой конкуренции - чье предложение будет лучше.

В данном случае, я думаю, нельзя исключать, что латыши предложат какой-то пакет, который сделает услугу дешевле. Но с точки зрения расстояний, расходов на транспорт, Литва в географическом плане удобнее. Латыши должны придумать что-то такое, что привлечет внимание белорусов", – сказал он.

Собеседник напомнил, что у Литвы и Латвии никогда не было единой позиции по вопросу Островецкой АЭС. Но все же, он не считает позицию латышей в данном случае предательством.

"Больше смысла говорить о том, почему наша внешняя политика не может склонить Латвию на нашу сторону. Почему нет сотрудничества? Может, у нас в Латвии недостаточно рычагов влияния? Больше смысла имеют такие вопросы", – сказал политолог.

Антонович заметил, что отношения с Латвией сложные.

"Есть островецкий вопрос, кроме того, Латвия намного медленнее идет в сторону энергетической независимости. Третий энергопакет ЕС она ввела позже всех из стран Балтии. Было много разногласий в вопросе терминала сжиженного газа, когда его строили – по сути, Литва вместо того, чтобы строить один терминал со всеми странами Балтии приняла одностороннее решение и построила сама за свой счет", – сказал он.

Антонович посоветовал прекратить руководствоваться мнением будто латыши с нами заодно.

"В политике Латвии большое влияние имеют олигархи, а у них немало интересов в России. Когда доходит дело до реальной политики, реальных решений на уровне Европы, то видим, что с латышами сотрудничать очень сложно", – заметил он.