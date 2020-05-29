Один житель Литвы старше 15 лет в 2019 году приобрел 57 пачек легальных сигарет, алкоголя - чуть более 11 литров

За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 1,6%, сообщил Департамент статистики.

Производство сигарет в 2019 году увеличилось на 9,6%, экспорт – на 12,2%, между тем импорт сократился на 12,5%.

Розничные цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 6,5%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2019 года тарифа акциза.

В прошлом году в ценах того периода табачных изделий в предприятиях розничной торговли и общественного питания было продано на 501 млн евро, что на 4% больше, чем в 2018 году (481,8 млн евро).

Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International.

На одного жителя Литвы - 11,1 л. алкоголя

В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем употребил 11,1 литра легального алкоголя – на 0,1 литра меньше, чем в 2018 году (11,2 литра), сообщил предварительные данные Департамент статистики.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 0,1% (4 тыс. декалитров) меньше, чем в 2018 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 0,2% или 6 тыс. декалитров больше), пива – 21,6 млн декалитров (на 1,2% или 262 тыс. декалитров меньше).

В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2%. Наиболее значительно в Литве подорожали настойки - на 6,4%, произведенная в Литве водка – на 6,2%, бренди - на 4,2%, литовское пиво - на 2,9%, игристое вино - на 1,7%, между тем, виски подешевел на 2,8%.

Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2019 года.

В Литве в прошлом году было произведено 0,927 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%) – на 3,7% меньше, чем в 2018 году.