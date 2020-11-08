Один из солидных районов Вильнюса – цены на жилье здесь не всем по карману

До ХХ века это была окраина города. В межвоенные годы ХХ века там жили в основном рабочие, находились казармы. До 60-ых в Жирмунай было всего несколько улиц с небольшими деревянными домами. Затем началась застройка территории.

Жирмунай был тесно связан с армией. Об этом напоминают и названия улиц - Окопная, Солдатская и т.д. Там размещались казармы, часть территории называлась Военным полем, где проводили учения и парады. В советское время в Жирмунай также находилась закрытая воинская часть - Северный городок. Там находились казармы, построенные в 19 в., в них размещались военные царской армии. В межвоенное время этой инфраструктурой пользовались польские военные.

После восстановления независимости советские войска покинули Литву, постройки стали использовать в коммерческих целях, потом на территории начали строить жилые дома.

Представитель группы Inreal Томас-Совиюс Квайницкас сказал, что развитие района можно поделить на 4 этапа. До 1960 гг многоквартирных домов там было мало, они были кирпичными и невысокими. В 1960–1980 гг доминировали 5- и 9-этажки, а также 12-этажные дома.

В 80-ые строили дома меньшей высотности.

Последний этап - 2000-ые гг., когда началась застройка территории Северного городка. Там строили не только дома, но и коммерческие здания.

После кризиса 2009 г. началась застройка ул. Ринктинес, Шейминишкю и Олимпечу. Отдельные объекты появились на ул. Тускулену и Жирмуну.

"Вероятно, в будущем строительство перебросится на территорию нынешнего автобусного парка и района старых построек на ул. Лакуну, Жирмуну, Вяркю и Карейвю", - прогнозирует собеседник.

По его подсчетам сейчас в этом районе 400 многоквартирных домов и около 25 000 квартир. Из них почти 19 000 квартир построены до Независимости, потом около 6000.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс назвал достоинства района – локация рядом с центром, хорошо развитая сеть детских садов и школ, общественного транспорта, есть немало зеленых зон.

Он заметил, что в новых домах жилье охотно покупают молодые семьи.

Квайницкас отметил, что зеленые зоны в Жирмунай распределяются неравномерно. Самая зеленая часть - долина реки, восточная часть района. Среди новостроек и коммерческих построек зелени намного меньше.

Что касается цен, то в новых домах, построенных после 2010 г. разница в ценах значительная. Все зависит и от места и от индивидуальных особенностей жилья.

"Например, квартиры в домах рядом с рекой дороже, чем в корпусах, находящихся чуть дальше от реки. Однокомнатная квартира в домах 10-летней постройки стоит от 1800 до 3000 евро за кв. м (65 000– 85 000 евро), двухкомнатная – 2400 – 3500 евро за кв. м (105 000 – 150 000 евро), трех- – 2300 – 4300 евро за кв. м (130 000– 330 000 евро)", – сказал аналитик.

"Журмунай - длинный район. На севере он граничит с Веркяй, поэтому цены там ниже - 1800 евро за кв. м. В южной части цены намного выше. В домах у реки они составляют около 3300 евро за кв. м. Они иногда не ниже, а выше чем в Антакальнисе и даже Старом городе", – рассказал Квайницкас.