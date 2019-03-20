Название этого шяуляйского завода хорошо известно с советских времен. Тогда многие дети мечтали о своем "Орленке" или "Ласточке". Однако сегодня велосипеды Baltik vairas по Литве почти не ездят – целых 99,3% продукции идет на экспорт.

Еще недавно компания была на грани банкротства. Ситуация изменилась, когда в 2016 г. компанию возглавил Жильвинас Дубосас, которого на эту должность назначили новые акционеры Baltic Bicycle Trade инвестиционные фонды LitCapital I и датская инвестиционная компания Asgaard.

"Как клиенты, так и поставщики говорят, что мы - одна из лучших, а может и лучшая компания в мире", – сказал DELFI гендиректор Baltik vairas Дубосас.

Он рассказал, что на заводе производят велосипеды 150 разных моделей, но разнообразие еще больше из-за разницы в количестве скоростей, цветов, вариаций рам.

Ежедневно с завода увозят 1500 велосипедов, и почти все они отправляются в западную Европу: Германию, Голландию, Данию, Бельгию, Австрию.

"Там потребители знают, что такое качество, много внимания уделяют экологии. Из городов вытесняют автомобили, поэтому для велосипедов появляется большое пространство. Мы считаем, что близится золотой век для производителей велосипедов. Именно из-за глобального потепления и перехода на экологические виды транспорта", – сказал Дубосас.

Цены на шяуляйские велосипеды впечатляют – простой стоит 700–800 евро, электрический от 1200 до 6700 евро. Самые дорогие могут ехать со скоростью 45 км/ч, обычно это 25 км/ч.

Глава компании признал, что жителям Литвы эта продукция не по карману.

"Жители Литвы предпочитают горные велосипеды, несмотря на то, что выезжают в город 2-3 раза в год. Но все равно им подавай горный велосипед. Честно говоря, в литовском рынке я не очень разбираюсь. Мы пытались порадовать рынок роскошными велосипедами, но потребности в них не было", – сказал он и заметил, что компания не собирается переходить к производству дешевых велосипедов.

Сборка велосипедов проходит на всех линиях поэтапно. Всего на заводе 5 линий, работа организована очень жестко.

"Если один работник останавливает линию, ждать приходится всем. Поэтому как в туалет, так и на перекур все идут по звонку", – сказал Дубосас.

В 2018 году доходы Baltik vairas увеличились на 60% и составили 60 млн. евро. Дубосас рассказал, что за год компания приняла на работу 150 новых работников. По данным "Содры", 13 марта на заводе Baltik vairas работали 516 человек.

В январе 2019 года средняя зарплата "на бумаге" на заводе составляла 1279,27 евро (примерно 812 евро "на руки"). 25% зарплаты составляет поощрение, т.е. зависит от количества проделанной работы.

.

Дубосас рассказал, что компания вкладывает в улучшение условий труда. Сейчас работники получают бесплатный чай, кофе, бульон, для них организуют праздники и т.д. "В Шяуляй это новшество", – сказал он.

По данным Центра регистра, в 2015/2016 гг. доходы от продаж Baltik vairаs составляли 30,7 млн. евро, в 2016/2017 гг. – 36,7 млн. евро, а в 2018 г. - 60 млн. В 2019 году надеются на 30% рост.

"Такая история успеха, в течение 5 лет компанию, которая была на грани банкротства, мы сделали мировым лидером. Не по количеству: у нас и сейчас главная задача не быть самыми большими, а быть самыми качественными", – обобщил Дубосас.

В начале 2019 года появились слухи от ом, что завод Baltik vairas могут продать, однако Дубосас подробно комментировать эту информацию не стал.

"Как глава компании я забочусь о ее будущем, невзирая на то, что происходит на уровне акционеров. Моя цель – чтобы компания процветала и впредь", – сказал он DELFI.