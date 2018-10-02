Свитер, насыщенный витамином Е или защищающий от укусов насекомых, невоспламеняющийся свитер или свитер, защищающий от порезов острыми предметами и коктейлей Молотова. Такая продукция разрабатывается на трикотажной фабрике Garlitа под Каунасом. Директор фабрики Юозас Мартикайтис рассказал сайту Euroblogas.lt, как эта фабрика участвует в обороне стран НАТО.
„Garlitos“ mezgykla
© Bendrovės archyvas

Компания уже давно производит вязанные изделия для армии. После победы в конкурсе ждет долгая работа с учеными и специалистами разных сфер, чтобы создать требуемую продукцию.

Последнее творение фабрики – свитер, защищающий от порезов острыми предметами и даже от коктейлей Молотова. Такую одежду создают для танкистов, летчиков и других военных.

„Garlitos“ gaminamas megztinis
„Garlitos“ gaminamas megztinis
© Bendrovės archyvas

"Создавая продукцию мы работаем с учеными, специалистами, врачами, нанимаем специалистов", – сказал собеседник.

Среди изделий Garlitа есть и свитера, насыщенные витамином E.

Кроме военных свитера, произведенные на фабрике, используют мотоциклисты , пожарные-спасатели, пилоты. Антигрибковый свитер защищает от плохого запаха, он содержит ионы серебра.

„Garlitos“ gaminamas megztinis
„Garlitos“ gaminamas megztinis
© Bendrovės archyvas

При создании новой одежды используют и нанотехнологии. Например, устойчивый к влаге и грязи свитер обладает самоочищающимися свойствами.

На вопрос, армии каких стран НАТО носят такую одежду, Мартикайтис сказал - "разных", прибавив, что литовскую продукцию поставляют и в некоторые страны Азии.

Иногда 50% всей продукции фабрика изготавливает для военной промышленности. Компания обязана держать в тайне особенности многих заказов, поэтому не может распространятся на тему особенностей продукции.

Кроме свитеров для армии на фабрике изготавливают шарфы и шапки.

Сейчас на фабрике 197 работников.

Мартикайтис работает на фабрике со дня ее основания в 1970 г.

Большая часть продукции фабрики идет на экспорт, в Литве продают лишь около 5% изделий.

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