Компания уже давно производит вязанные изделия для армии. После победы в конкурсе ждет долгая работа с учеными и специалистами разных сфер, чтобы создать требуемую продукцию.
Последнее творение фабрики – свитер, защищающий от порезов острыми предметами и даже от коктейлей Молотова. Такую одежду создают для танкистов, летчиков и других военных.
"Создавая продукцию мы работаем с учеными, специалистами, врачами, нанимаем специалистов", – сказал собеседник.
Среди изделий Garlitа есть и свитера, насыщенные витамином E.
Кроме военных свитера, произведенные на фабрике, используют мотоциклисты , пожарные-спасатели, пилоты. Антигрибковый свитер защищает от плохого запаха, он содержит ионы серебра.
При создании новой одежды используют и нанотехнологии. Например, устойчивый к влаге и грязи свитер обладает самоочищающимися свойствами.
На вопрос, армии каких стран НАТО носят такую одежду, Мартикайтис сказал - "разных", прибавив, что литовскую продукцию поставляют и в некоторые страны Азии.
Иногда 50% всей продукции фабрика изготавливает для военной промышленности. Компания обязана держать в тайне особенности многих заказов, поэтому не может распространятся на тему особенностей продукции.
Кроме свитеров для армии на фабрике изготавливают шарфы и шапки.
Сейчас на фабрике 197 работников.
Мартикайтис работает на фабрике со дня ее основания в 1970 г.
Большая часть продукции фабрики идет на экспорт, в Литве продают лишь около 5% изделий.
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