Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти

Прогнозируют, что водителям этих тягачей придется стоять на границе около 18 часов.

У КПП в Шальчининкай стоят 83 тягача, их водителям придется простоять там не меньше 12 часов.

Глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев в субботу утром сказал, что за ночь образовались очереди, пропускная способность снизилась.

"Движение замедлилось, оно не остановилось, но, видимо, белорусская сторона проводит детальный досмотр, и поэтому за ночь движение явно замедлилось", – сказал он.

"У них есть право применять на своей стороне проверки, не информируя нас об этом. Мы можем только констатировать факт - движение замедленно, машин проезжает меньше. От водителей мы знаем, что проверка тщательная, посылают и на рентген", – продолжил глава СОГГ.