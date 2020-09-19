aA
В очереди у КПП Медининкай въезда ждут 210 тягачей. Таковы данные на 15 ч. 19 сентября.
Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти
© DELFI / Tomas Vinickas

Прогнозируют, что водителям этих тягачей придется стоять на границе около 18 часов.

У КПП в Шальчининкай стоят 83 тягача, их водителям придется простоять там не меньше 12 часов.

Глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев в субботу утром сказал, что за ночь образовались очереди, пропускная способность снизилась.

"Движение замедлилось, оно не остановилось, но, видимо, белорусская сторона проводит детальный досмотр, и поэтому за ночь движение явно замедлилось", – сказал он.

"У них есть право применять на своей стороне проверки, не информируя нас об этом. Мы можем только констатировать факт - движение замедленно, машин проезжает меньше. От водителей мы знаем, что проверка тщательная, посылают и на рентген", – продолжил глава СОГГ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Движение на границе с Беларусью замедлилось: в Медининкай стоит 191 тягач (27)

На границе Литвы и Беларуси , в Медининкай , стоит 191...

Литовские перевозчики на белорусской границе сталкиваются с ужесточенными проверками (59)

В течение некоторого времени ходили слухи о том, что...

В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (9)

Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...

Литовские перевозчики ждут, чем закончится встреча Лукашенко и Путина: говорят о новой дате закрытия границы (71)

В Беларуси и среди литовских перевозчиков вторую...

В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ для перевозчиков: упоминают новую дату (34)

В Беларуси по-прежнему ходят слухи о закрытии границ...

TOP новостей

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (87)

По данным Национального центра общественного...

Премьер Литвы о рекордном количестве заболевших: мы готовы и знаем, что делать (21)

После того как в субботу стало известно о рекордном...

Англия литовцев больше не привлекает: заработать 1400 евро можно и в другой стране (6)

Brexit побудил жителей Литвы искать другое направление...

Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти (5)

В очереди у КПП Медининкай въезда ждут 210 тягачей....

Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (54)

Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...

|Maža didelių žinių kaina