Очереди грузовиков на границе Литвы и Беларуси сократились до 750 фур

Образовавшиеся на белорусской стороне очереди грузовых автомобилей, образовавшиеся из-за проводившихся на пунктах погранпропуска Литвы работ по обновлению информационной системы, несколько сократились, однако во вторник утром въезда в Литву все еще ожидают 750 фур.
© DELFI / Tomas Vinickas

Пограничная служба Республики Беларусь на своем сайте сообщает, что, по данным на 8 часов утра, на погранпереходе Каменный Лог - Медининкай на выезде из Беларуси ожидает 300 грузовиков, на погранпереходе Бенякони - Шальчининкай - 217, на пункте Привалка - Райгардас - 140, на пункте Котловка-Лаворишкес - 100, сообщает BNS.

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Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сообщил BNS, что очереди образовались на минувшей неделе из-за обновления системы, поскольку водители должны были предоставлять бумажные документы, а не электронные.

По его словам, после обновления работы системы, очереди должны исчезнуть в ближайшие дни.

На выезде из Литвы в Беларусь очередей нет.

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