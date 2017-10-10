Очереди грузовиков на границе Литвы и Беларуси сократились до 750 фур

Пограничная служба Республики Беларусь на своем сайте сообщает, что, по данным на 8 часов утра, на погранпереходе Каменный Лог - Медининкай на выезде из Беларуси ожидает 300 грузовиков, на погранпереходе Бенякони - Шальчининкай - 217, на пункте Привалка - Райгардас - 140, на пункте Котловка-Лаворишкес - 100, сообщает BNS.
Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сообщил BNS, что очереди образовались на минувшей неделе из-за обновления системы, поскольку водители должны были предоставлять бумажные документы, а не электронные.
По его словам, после обновления работы системы, очереди должны исчезнуть в ближайшие дни.
На выезде из Литвы в Беларусь очередей нет.
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